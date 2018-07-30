Застой уж недалёк – темпы роста ВВП РФ оказались очень низкими

Москва, , 17:16 — REGNUM Темпы роста ВВП России, достигшие во втором квартале 2018 года 1,8−2,2%, явно недостаточны для российской экономики, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую статистику, обнародованную Банком России.

«Поскольку эти цифры достаточно близки к прогнозным, скорее всего, если погрешность и есть, она вряд ли большая, — отметил Хестанов. — Для РФ эти цифры достаточно низкие, поскольку для российской экономики граница, ниже которой ситуация считается близкой к застою, это 3%. Эти цифры неплохи для развитых стран, но явно недостаточны для России».

Кроме того, Хестанов обратил внимание, что данные первого полугодия не вполне репрезентативны из-за масштабных затрат на проведение чемпионата мира по футболу — 2018 — разового мероприятия.

«Всё-таки для многих регионов объём инвестиций был довольно серьёзный, и как следствие эти данные искажают картину, — отметил Хестанов. — Понятно, что за счёт госрасходов экономику можно ускорить, но её нельзя ускорять за счёт этого бесконечно. Поэтому, мне кажется, к этим данным надо относится с разумной осторожностью. Пока можно констатировать, что всё близко к прогнозам, что даже несёт в себе небольшой позитив».

Напомним, как стало известно 30 июля из информационно-аналитического материала Центробанка РФ «Экономика», годовой темп прироста ВВП России во втором квартале 2018 года достиг 1,8−2,2%.