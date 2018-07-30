В Таджикистане запретили строить дома ниже пяти этажей

Душанбе, , 16:49 — REGNUM Строить жилые дома не ниже пяти этажей решили таджикские власти. СМИ стало известно о том, что 21 июня 2018 года правительство Таджикистана приняло постановление «О строительстве не менее пятиэтажных жилых зданий в административных центрах городов и районов республики Таджикистан».

Необходимость строительства высоких зданий объясняется в документе ограниченностью земель:

«С учетом дальнейшего развития градостроительства и ограниченности земель в республике, в населённых пунктах центральной части, основных проспектов и улиц административных центров городов и районов страны осуществлять строительство жилых зданий на уровне не менее пяти этажей».

Кроме того, документ запрещает строительство жилья на территории сельскохозяйственных угодий — для «рационального и эффективного использования орошаемых земель» и во избежание сокращения их территорий.

«При разработке генеральных планов развития административных центров городов и районов учесть существующие границы их территорий и сёл, присоединенных к ним, запретить изымание без оснований орошаемых сельхозземель и дополнительного их выделения для строительства индивидуальных жилых зданий, за исключением размещения сооружений стратегического и производственного назначения», — сказано в постановлении.

Напомним, ранее глава комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода заявил о том, что по поручению правительства Таджикистана необходимо привести крыши всех зданий городов и районов к единому кровельному ландшафту — все крыши каждого населенного пункта должны быть одного цвета. Население пока не торопят с выполнением распоряжения, однако ни о какой государственной помощи сказано не было — расходы, связанные со сменой кровли дома, ложатся на плечи собственников жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблем выше… В Таджикистане перекрасят все крыши в один цвет