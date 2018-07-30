Краснодар, , 16:31 — REGNUM Парламент Кубани однозначно поддержал предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Это нужно делать сегодня, этот шаг экономически обоснован и выверен. Если не повысить пенсионный возраст сейчас, то потом поздно будет. Сегодня перспективы увеличения размера пенсии есть, а через 2−3 года можно будет говорить лишь о том, чтобы сохранить пенсию на том уровне, который есть сегодня, без повышения, а через пять лет и того не будет. Кроме того, повышать пенсионный возраст надо, потому что уровень жизни с 50-х годов XX века изменился, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Законодательного cобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Для жителей Кубани этот процесс, конечно, непрост и неоднозначен. Поэтому кроме повышения пенсионного возраста власти региона будут рекомендовать и другие предложения ко второму чтению законопроекта. В частности, депутаты от Краснодарского края предлагают возможность переобучения работников предпенсионного и пенсионного возраста для дальнейшей активной работы», — пояснил эксперт.

В 60 лет человек уходит на пенсию и устроиться не может, а востребованность человека продлевает ему жизнь. На Кубани живет очень трудолюбивый народ, он очень много и упорно трудится. При этом в регионе большое количество пенсионеров, потому что многие, проработав на Дальнем Востоке и в Сибири, приезжают на пенсии жить на постоянное место жительства.

«Поэтому Кубань должна быть готова к приезду достаточно большого количества людей. Регион заинтересован, чтобы приезжало достаточно большое количество людей, которые хотели бы работать, в том числе людей и в возрасте, которые могут свои знания и опыт применить на благо экономики Краснодарского края и России. Повышение пенсионного возраста — это очень непопулярный закон, но он нужен, важен и его необходимо принять, не занимаясь популизмом», — высказал свое мнение Бурлачко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»