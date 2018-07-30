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ФАС проверит рекламный ролик Bork с Владимиром Путиным на кухне

Экономика

Компания бытовой техники использовала в своей рекламе кадры с президентом России

Москва, 30 июля 2018, 16:25 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена проверить соблюдение законодательства в рекламном видеоролике производителя бытовой техники Bork, в которой использовались кадры с президентом России Владимиром Путиным, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства.

В мае текущего года компания разместила на своём Youtube-канале фрагмент фильма «Владимир Путин. День с президентом», показанного в 2012 году на телеканале НТВ. На видео глава государства находится на кухне, где присутствуют несколько устройств Bork. В своём ролике компания добавила подписи с указанием моделей попавшей в кадр техники.

Как сообщили в ФАС, антимонопольная служба намерена «провести выяснение обстоятельств» и в случае выявления признаков нарушений принять «меры, предусмотренные законодательством». При этом отмечено, что жалоб в ведомство в связи с появлением данного видеоролика не поступало.

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