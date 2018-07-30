Объявлен конкурс на аэроэкспресс до петербургского аэропорта «Пулково»

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на создание и эксплуатацию железнодорожной линии от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково». Срок приема заявок на конкурс — до 10 октября 2018 года. Определение победителя конкурса состоится 12 марта 2019 года.

Как сообщили в городском комитете по инвестициям, будущий инвестор должен будет создать новую двухпутную электрифицированную линию от станции Шушары (точка примыкания к действующей сети «РЖД») до аэропорта «Пулково», саму конечную станцию и вокзальный комплекс, примыкающий к действующему аэровокзалу. После реализации проекта «аэроэкспресса» время в пути от «Пулково» до центра Петербурга составит порядка 30 минут.

Предполагается, что проект обойдется в 18,8 млрд рублей, при этом объем частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей, а остальное добавит город. Срок действия концессионного соглашения — 30 лет. Стоимость проезда в поездах от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала, как заявлялось ранее, составит от 250 до 350 рублей в сегодняшнем масштабе цен.

«Мы ожидаем, что конкурс на право создания и эксплуатации такого интересного объекта транспортной инфраструктуры, как линия железнодорожного сообщения с аэропортом «Пулково», привлечет крупных инвесторов», — заявила председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк.

К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. По расчетам разработчиков, это должно окупить вложения в проект создания линии «аэроэкспресса». Критики данного проекта просили губернатора Санкт-Петербурга найти иные способы совершенствования транспортного обслуживания аэропорта, считая, что эта стройка ляжет тяжким бременем на бюджет города.

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