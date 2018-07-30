Налоговые меры не помогут увеличить авиаперевозки мимо Москвы

Москва, , 15:54 — REGNUM Министерству транспорта не удастся искусственным путем увеличить долю немосковского авиатрафика, ситуация в транспортной сфере лишь отражает общую ситуацию в экономике, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 июля, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя планы правительства по пересмотру налоговых ставок.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта сообщила, что одновременно с обнулением ставок НДС на региональные полеты (не через Москву) ставка налога для полетов через столицу может вырасти с 10 до 20%. Но самым вероятным последствием такой меры, по данным экспертов, станет повышение цен на билеты на 8−10% по всем направлениям, то есть цель правительства — увеличить долю немосковского трафика — достигнута не будет.

Идею обнуления ставок НДС для региональных аэропортов и роста ставок для Москвы лоббируют владельцы региональных аэропортов, в том числе и довольно влиятельные, из групп Вексельберга и Дерипаски. Они хотят быстрее вернуть свои инвестиции через перенаправление транспортных потоков в их аэропорты. Сейчас около 70% трафика идет через Москву.

Но проблема в том, что транспорт — это отображение экономики. Нечего не зеркало пенять. Если у нас почти вся экономика — в Москве, то и авиакомпании работают соответствующим образом. Сообщения между регионами нет потому, что там нет пассажиров, а не наоборот.

Можно привести пример из экономической жизни Иркутска. Когда там был экономический подъем, туда летало пять авиакомпаний, причем цены в экономклассе были невысокими. Потом они летать туда перестали.

Министерство транспорта пытается решить задачу с помощью тех инструментов, которые у него есть. Но все дело в том, что это задача не для министерства транспорта, а для министерств экономики и финансов. Если не считать туристов, люди летают по делу. Будет во Пскове или Кемерово бурная экономическая жизнь — туда будут летать. А если нет, то никакими искусственными методами этого не исправить.