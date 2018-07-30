На нефтяном рынке наблюдается штиль

Москва, , 15:36 — REGNUM Последние несколько дней цены на нефть выглядят оптимистично, несмотря на опасения, связанные с избыточность поставок. По сути, такая мера была необходима, поскольку необходимо было компенсировать ограничение поставок со стороны Ирана, Венесуэлы, а также Ливии. Поэтому страны ОПЕК включая Россию и США решили переиграть вопрос касательно квот на добычу нефти, для стабилизации нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С другой стороны, бычье настроение в нефтяном секторе было еще после того, когда Саудовская Аравия на прошлой неделе заявила, что приостанавливает поставки нефти через проливы Баб аль-Мандеб в Красном море, один из самых важных в мире танкерных маршрутов, после того, как Йеменский иранский союз Houthis напал на два судна на водном пути», — пояснил эксперт.

Что касается крупных участников рынка, то их внимание в частности приковано к новостному фону со стороны Ближнего Востока, а также к публикации еженедельных данных о запасах нефти в США со стороны Американского института нефти и Минэнерго. В моменты выхода данных возрастет волатильность, и цены значительно могут колебаться в пределах торгового диапазона.

«Глобальных драйверов как роста, так и падения цен на нефть на данный момент нет. Поэтому в ближайшей перспективе будсяет наблюдать движение цен на нефть в диапазоне от $74 — 75 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI диапазон можно обозначить от $66,82 — 70,09 за баррель», — считает Гасанов.

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