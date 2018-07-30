Летние месяцы не слишком удачны для рубля

Москва, , 15:31 — REGNUM На текущей неделе не появится новых трендов на внутреннем валютном рынке, летние месяцы июль и август, как правило, не слишком удачны для инвестиций, и это уже давно сложившийся факт. Правда иногда на август месяц выпадают судьбоносные решения то тех, то других организаций или целых правительств, и вот тогда август входит в историю, но, наверное, не в 2018 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«С оглядкой на завершившийся на прошлой неделе саммит стран БРИКС и сезон корпоративной отчётности в США можно предположить, что в ближайшие дни основным трендом для курса национальной валюты будет позиционная торговля в сложившихся торговых диапазонах, возможно, ближе к нижней границе торгового коридора, что позитивно для российской национальной валюты», — полагает эксперт.

Для курса российского рубля к американскому доллару тут надо примерить уровни в 61,50−62 в нижней части торгового коридора, а в верхней части диапазона уровни в 63,50−64 рубля за один американский доллар США с креном к нижней границе коридора. В отношении курса российской национальной валюты по отношению к единой европейской валюте, возможно, что курс европейской валюты будет несколько сильнее, чем американский доллар США, и это станет поводом для ослабления российского рубля к евро. Курс евро по отношению к российскому рублю, скорее всего, окажется как минимум на этой неделе в пределах диапазона 72,25−72,50 рубля за евро.

«По отношению к российскому рублю курс единой европейской валюты и американского доллара США не претерпят на этой неделе существенных изменений на фоне достаточно скудных данных для международного валютного рынка, который после выступления главы ЕЦБ не видит стимулов для укрепления евро к доллару, а американский доллар сейчас смотрит на сезон корпоративной отчётности в США и пока так же лишился аппетита к дальнейшему росту и перешел в дрейф на достигнутых уровнях», — отметил Блинов.

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