В ТПП РФ предложили способ смягчения пенсионной реформы

Москва, , 15:28 — REGNUM Именно материальные стимулы для работодателя способны снизить возрастную дискриминацию работников, которая предсказуемо возрастет в связи с пенсионной реформой, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Людям старше 45 лет и сегодня непросто найти работу, а после повышения пенсионного возраста до 63 и 65 для женщин и мужчин соответственно проблема только обострится, убежден он. Причем, считает глава предпринимательского объединения, предлагаемые меры противодействия этому — увеличение ответственности работодателя, вплоть до уголовной — за увольнение людей предпенсионного возраста мало что дадут.

«Способов избавиться от неугодного или, по мнению руководителя, уже ненужного работника множество, и мы все это прекрасно знаем и понимаем. Вместо кнута нужен пряник. Что, если снизить затраты работодателя? Пусть за «возрастных» сотрудников он меньше отчисляет денег на их обязательное пенсионное страхование. Сегодня это 22 процента от фонда оплаты труда, и снижение этих выплат может реально заинтересовать работодателя в сохранении контракта с работниками предпенсионного возраста», — подчеркнул Сергей Катырин.

Глава федеральной палаты добавляет, что надо тщательно просчитать, с какого возраста начинать платить меньше и насколько меньше.

«Я лично рискнул бы утверждать, что суммы можно снизить и наполовину, скажем, начиная с 58 лет для мужчин и, соответственно, несколько раньше для женщин. Это поможет избежать огромного количества человеческих трагедий из-за потери работы, значительно снизит расходы на безработицу, позволит сохранить кадры и, главное, сделает неизбежную пенсионную реформу менее болезненной и более приемлемой для людей», — убежден президент ТПП РФ.