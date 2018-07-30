В Великом Новгороде с 1 августа на 22,7% дорожают проездные билеты

Великий Новгород, , 15:28 — REGNUM В Великом Новгороде с 1 августа 2018 года на 22.7% подорожает ежемесячный проездной билет: вместо прежних 1980 рублей он будет стоить 2430 рублей. Стоимость билета исчисляется из тарифа на одну поездку (27 рублей с 1 июля 2018 года), помноженной на 90 поездок. Проездные билеты на половину месяца (ранее стоили 990 рублей) будут выведены из обращения.

Повысится стоимость студенческого проездного билета: он будет стоит 2250 рублей.

Не поднимется только цена за льготный проездной билет для школьников — 800 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области ранее намеревалось отменить ежемесячные проездные билеты, полностью заменив их электронной транспортной картой «Береста». Эта карта была введена в оборот с 1 июня 2018 года, цена проезда по ней дешевле на 2 рубля: 25 рублей за одну поездку.

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Напомним, что ранее проездные билеты в Великом Новгороде дорожали с 1 января 2017 года.

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