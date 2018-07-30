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Брянский завод незаконно загрязнял воздух

Экономика

Суд обязал предприятие получить разрешение на выброс вредных веществ

Брянский завод незаконно загрязнял воздух
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Брянск, 30 июля 2018, 15:26 — REGNUM  В Брянске завод незаконно загрязнял воздух. Как сообщила 30 июля пресс-служба прокуратуры Брянской области, на предприятии «Термотрон-Завод» эксплуатировались литейный цех, камера дробления и обрубной участок, которые были источником загрязнения, однако разрешения на выброс вредных веществ предприятие не имело.

Завод располагается в Володарском районе Брянска. После проверки прокуратура обратилась с иском в суд, который удовлетворил требования и обязал завод получить документы.

Отметим, что согласно закону «Об охране атмосферного воздуха», разрешение на выброс вредных веществ устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану воздуха.

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Проблемы экологии
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