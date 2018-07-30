«Для предпринимателей повышение пенсионного возраста — не трагедия»

Томск, , 15:21 — REGNUM Предприниматели не восприняли предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста как трагедию, потому что многие из них работают на то, чтобы себя обеспечить в старости, и не очень рассчитывают на ту пенсию, которую будут получать при выходе на пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин.

Кроме того, предприниматели — это часто работодатели, и для них ситуация несколько улучшится — появится больше предложений на рынке труда, будет большая конкуренция, а это всегда стимулирует к более качественной работе. То есть работники будут готовы повышать свою квалификацию и с большей отдачей работать. Есть надежда, что производительность труда увеличится. Поэтому, по словам бизнес-омбудсмена, предприниматели нормально восприняли инициативу властей по повышению пенсионного возраста.

«Если экономика России замрет на той ситуации, которая сейчас, то есть будет столько же предприятий, а предложений на рынке труда будет больше, тогда у работодателей будут проблемы. А если властями будут предприняты меры для того, чтобы развивалось производство (например, увеличивать количество самозанятых), если будет расти возможность применять свой труд, то проблем с трудоустройством пожилых работников не будет, потому что они достаточно квалифицированные работники, чтобы занимать достойные рабочие места», — высказал свое мнение Падерин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»