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Автопроизводитель Узбекистана пригрозил разорвать контракты с дилерами

Экономика

Автодилеры не соответствуют «сегодняшним требованиям»

Ташкент, 30 июля 2018, 15:28 — REGNUM  «Узавтосаноат» расторгнет контракты с автодилерами в Узбекистане, если они не научатся работать в соответствии с «сегодняшними требованиями», заявил председатель правления компании Шавкат Умурзоков, сообщает 30 июля издание Kun.uz.

Глава «Узавтосаноат» отметил, что в случае невыполнения требований договора компания готова расторгнуть контракты с дилерами. Умурзоков добавил, что компания планирует внедрять систему продаж на платформе SAP.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане с 1 августа 2018 года стоимость отечественных автомобилей будет повышена в среднем на 14%. Это связано с неполной загруженностью автомобильного завода.

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