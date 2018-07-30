Понедельник, 30 Июля 2018 года
16:50:11 МСК

На Украине снизился экспорт сельскохозяйственной продукции

Экономика

За первое полугодие было экспортировано на $8,6 млрд

На Украине снизился экспорт сельскохозяйственной продукции
Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Киев, 30 июля 2018, 15:17 — REGNUM  В первом полугодии 2018 года на Украине уменьшился аграрный экспорт на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 30 июля УНИАН.

Согласно сообщению, экспорт аграрной продукции составил $8,6 млрд за указанный период, а доля продукции АПК в общем экспорте Украины стала больше 37%. Больше всего Киев экспортирует зерновые культуры, семена масличных, жиры, масла и так далее.

Напомним, в 2017 году украинские аграрии экспортировали на $17,8 млрд, аграрный экспорт составил более 41% в общем экспорте страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить