На Украине снизился экспорт сельскохозяйственной продукции

Киев, , 15:17 — REGNUM В первом полугодии 2018 года на Украине уменьшился аграрный экспорт на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 30 июля УНИАН.

Согласно сообщению, экспорт аграрной продукции составил $8,6 млрд за указанный период, а доля продукции АПК в общем экспорте Украины стала больше 37%. Больше всего Киев экспортирует зерновые культуры, семена масличных, жиры, масла и так далее.

Напомним, в 2017 году украинские аграрии экспортировали на $17,8 млрд, аграрный экспорт составил более 41% в общем экспорте страны.