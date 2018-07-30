Тревога в Раде: Российский бизнес имеет «колоссальное влияние» на Украине

Киев, , 15:11 — REGNUM В украинской националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что российский бизнес на сегодня имеет «колоссальное влияние» на Украине. Об этом 30 июля в эфире телеканала NewsONE заявил представитель политсилы, внефракционный депутат Рады Андрей Ильенко.

В этом контексте националист резко раскритиковал президента Украины Петра Порошенко:

«Я скажу, что должен делать Порошенко… Во-первых, нельзя иметь бизнес с Россией. Во-вторых, не торговать с Россией. Первыми показывать пример. Не должно такого быть, чтобы российский бизнес, который находится под санкциями в мире, в Украине он имеет колоссальное влияние и продолжает его наращивать», — добавил Ильенко.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале нынешнего года в СМИ появилась информация о том, что Порошенко может владеть заводом по производству крахмала и зерновой компанией в России и платить за это налоги в российский бюджет.

«Агрокрахмальный холдинг Порошенко находится там же, где его кондитерской актив, — в Липецке. Но в отличие от фабрики работает и приносит своему жадному владельцу прибыль и исправно платит налоги в бюджет Российской Федерации», — утверждают авторы расследования украинского телеканала «1+1».

Также отметим, что согласно официальным данным, за пять месяцев 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и Украиной вырос на 28,7% в годовом выражении.

Между тем, согласно санкциям, введенным украинской стороной, экономическая деятельность российских компаний ограничена до минимума. В частности, представители РФ в принципе не могут принимать участия в приватизационных процессах, которые сейчас происходят на Украине.