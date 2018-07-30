Рывок не удался: «ЕС не компенсировал Украине потерю рынка России»

Киев, , 14:51 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают заявление премьер-министра страны Владимира Гройсмана о масштабном росте украинского экспорта на рынки ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 июля.

Напомним, накануне Гройсман заявил, что Евросоюз — «рынок номер один для украинского экспорта».

«Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 000 украинских компаний работают на европейском рынке», — отметил глава украинского правительства.

Политический эксперт Владимир Цибулько отметил быструю, по его мнению, переориентацию Украины на рынок ЕС.

«Рынок Евросоюза занял лидерские позиции для экспорта украинской продукции, и это произошло за невероятно короткое время», — подчеркивает он.

В то же время директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что рынок ЕС не смог компенсировать экономические убытки, которые понесла Украина от потери российского рынка.

«Действительно рост экспорта из Украины в ЕС вырос. Если сравнить 5 мес. 2018 к 5 мес. 2013 года, то рост экспорта с Украины в ЕС вырос на 15% или около 1,2 млрд. долл в плюсе. В тот же момент экспорт Украины в Россию за 5 мес. 2018 года по сравнению с 5 мес. 2013 года меньше на 4,7 млрд. долл. Вот где проблема. ЕС не компенсировал потерю рынка России», — анализирует ситуацию Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что по итогам 4 месяцев этого года ЕС стал основным торговым партнером Украины в экспорте товаров. При этом украинский экспорт в Евросоюз увеличился на 26,6% ($ 1,4 млрд) и составил $6,6 млрд. Всего на рынок ЕС пришлось 42,9% украинского экспорта.

«По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году нам удалось сделать качественный рывок в торговле в ЕС», — говорилось в сообщении.

В министерстве добавляют, что Украине есть что предложить европейскому рынку — за последние четыре месяца в структуре украинского экспорта в ЕС появилось 366 субпозиций.