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Костромская область купит 10 автобусов, работающих на газе

Экономика

Регион потратит на новые автобусы 18,5 миллионов рублей

Кострома, 30 июля 2018, 14:31 — REGNUM  Костромская область планирует потратить до конца текущего года 18,5 миллионов рублей на покупку автобусов, работающих на газе, сообщает пресс-служба губернатора области.

Областное пассажирское автотранспортное предприятие № 2 уже купило два новых 16-тиместных автобуса марки ГАЗель NEXT. Автобусы курсируют по маршруту № 101 Кострома-Караваево.

Всего в области работают 15 транспортных предприятий. В ежедневные рейсы выходят порядка 290 автобусов, из них 33 автобуса уже работают на газомоторном топливе.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти стали переводить государственный и муниципальный транспорт на газомоторное топливо из-за повышения цен на бензин.

В администрации уже подсчитали экономию на топливе для пассажирских автобусов.

«Ежегодный расход на дизельное топливо у автобуса КАВЗ большой вместимости составляет 925,6 тысяч рублей, при использовании метана расходы сокращаются более чем на 50% и составляют 452,8 тысяч».

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Перевод транспорта на газомоторное топливо
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