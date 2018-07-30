Плата за мусор в Ярославской области составит 73,94 руб с человека

Ярославль, , 14:26 — REGNUM С 1 сентября плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для граждан, проживающих в многоквартирных домах Ярославской области, составит 73,94 рубля с человека в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

С 1 сентября в регионе приступает к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Именно он будет организовывать работы по вывозу и утилизации мусора, а также собирать деньги за это. Этим оператором стало ООО «Хартия».

Помимо введения единой платы за обращение с твердыми коммунальными отходами, с 1 сентября изменится и единица начисления платы за данную коммунальную услугу. Если в данный момент начисление осуществляется с квадратного метра жилья, то с 1 сентября — с человека. Данная услуга будет являться коммунальной, а размер платы — единым для всего региона», — сказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

В правительстве области говорят, что установленный тариф ниже, чем в большинстве регионов России. Например, в Ивановской области он составляет 86,54 рубля в месяц, в Челябинской — 88,91, в Курской — 131,62, в Липецкой — 116,65, а на Чукотке — 156,3 рубля в месяц.

На средства, собранные с граждан и организаций, «Хартия» должна будет, по условиям конкурса, сформировать современную систему сбора и вывоза мусора, заменить контейнеры, обновить парк специализированной техники.

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