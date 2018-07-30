«Нынешняя пенсионная система приведёт к коллапсу»

Биробиджан, , 14:23 — REGNUM О том, чтобы вносить изменения в пенсионную систему Российской Федерации, говорят уже не первый год. Несмотря на то, что пенсии индексируются не уровне инфляции, их размер остается меленьким. При этом федеральный бюджет всё больше откладывает на то, чтобы поддержать Пенсионный фонд РФ (ПФР) по выплате небольшой по сумме российской пенсии. Поэтому законопроект о повышении пенсионного возраста большинство депутатов Государственной думы РФ в первом чтении поддержали, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы РФ от Еврейской автономной области Анатолий Тихомиров.

«Но на сегодняшний день многими депутатами Госдумы уже подготовлены и направлены в профильные комитеты, которые изучают законопроект, поправки к данному документу. Надеюсь, все поправки к законопроекту будут внимательно рассмотрены и приняты. В первую очередь необходимо принять поправки, касающиеся вопросов, связанных с пенсионным возрастом для женщин, поправки для жителей Дальнего Востока в силу региональных особенностей, в том числе и трудового стажа. В частности, необходимо для Дальнего Востока установить такой показатель, как рождение и воспитание трех и более детей, потому что в этом регионе поднять и воспитать сложнее, чем в других регионах», — пояснил депутат.

До 24 сентября у депутатов Госдумы РФ есть срок подачи предложений по повышению пенсионного возраста, которые затем будут рассмотрены в рамках процедуры второго чтения законопроекта. Документ обязательно будет рассматриваться и приниматься с учётом поправок, предложенных депутатами. Но, по его мнению, то, что сегодня необходимо вносить изменения в пенсионную систему России, сомнений не вызывает.

«В последние годы увеличились средства для пополнения финансовой системы Пенсионного фонда РФ (ПФР) за счет средств федерального бюджета и выплат пенсий в размере 14 рублей (в среднем). Если не менять пенсионную систему в России, то через несколько лет наступит коллапс, вплоть до того, что в стране перестанут платить пенсии. Очевидно, что этого не хочет ни один гражданин Российской Федерации», — высказал свое мнение. Тихомиров.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»