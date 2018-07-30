Оренбуржье начало выращивать твёрдый сорт пшеницы для итальянской компании

Оренбург, , 14:04 — REGNUM В Оренбургской области итальянская делегация предложила местным аграриям выращивать на экспорт твёрдую пшеницу. Проект позволит начать закупки зерна, если сорт «Рустикано», соответствующий международным требованиям, будет культивироваться в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе Оренбуржья.

Зарубежная делегация оценила территорию Оренбургской области как площадку для выращивания твёрдых сортов пшеницы. Итальянская делегация предлагает производить высококачественное зерно из сорта твердой пшеницы «Рустикано», выведенной на Российский рынок «Агролигой России».

Стоит отметить, что Оренбуржье является одним из основных поставщиков высококачественного зерна яровой твёрдой пшеницы в России. В Оренбургской области наиболее благоприятные условия для формирования урожая зерна твёрдой пшеницы с высоким качеством зерна соответствующего требованиям макаронной и других видов пищевой промышленности. Твёрдая пшеница, производимая в восточной зоне области, имеет повышенные показатели качества. Оренбургское Зауралье поставляет на российский рынок свыше 80% твердой пшеницы от произведенного зерна.

Италия заинтересована в высококачественном импортном зерне. Сорт «Рустикано» является самым популярным брендом в Италии и относится к потенциально высококачественным сортам с индексом глютена более 90%, стекловидностью более 22%, протеином до 17−18%. Италия производит зерна твердой пшеницы 4,5 млн тонн, но еще столько же импортирует, главным образом из Канады.

В ходе диалога, в котором со стороны Оренбургской области участвовали и.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Валерий Новоженин и представители научных сообществ региона, обсуждалась возможность производства зерна и из сорта местной селекции «Гордея», который показывает хорошие результаты.

Тем временем, несколько хозяйств Оренбургской области уже приступили к выращиванию «Рустикано». В 2019 году начнутся поставки зерна твёрдой пшеницы для компании Barilla. Она является одним из мировых лидеров по производству макаронных изделий. Участие её в альянсе по реализации проекта по твёрдой пшенице гарантирует рынок сбыта. Добавим, что в составе итальянской делегации в Оренбуржье побывал и представитель компании Barilla.