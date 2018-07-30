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Украинские офицеры массово покидают ряды ВСУ — названа основная причина

Экономика

Минимальное денежное обеспечение военных с 2016 по 2017 год снизилось по отношению к среднему окладу по стране с 1,6 до 0,89 раза

Украинские офицеры массово покидают ряды ВСУ — названа основная причина
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Киев, 30 июля 2018, 13:58 — REGNUM  Основной причиной массового увольнения офицеров и контрактников из рядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) стала низкая заработная плата. Об этом со ссылкой на данные Минобороны Украины сообщает портал Ukrmilitary.

Отмечается, что из 11 тыс. уволившихся в 2018 году украинских офицеров и контрактников более трети (36% опрошенных) сделали это по причине низкого уровня оплаты труда. По информации украинского военного ведомства, минимальное денежное обеспечение военных с 2016 по 2017 год снизилось по отношению к среднему окладу по стране с 1,6 до 0,89 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля возле здания министерства обороны Украины в знак протеста против своего увольнения из армии безуспешно попытался покончить с собой украинский военнослужащий.

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