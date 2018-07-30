Рост экспорта из Польши в Россию показывает самый лучший результат

Варшава, , 14:00 — REGNUM Польский экспорт в Россию восстанавливает свои позиции, сообщает газета Rzeczpospolita. За первые пять месяцев 2018 года продажи товаров в Россию выросли до 2,6 млрд евро с 2,3 млрд евро годом ранее, что на 11% выше. И это самый большой рост, если сравнить десять ключевых рынков для Польши. Учитывая, что за весь предыдущий год экспорт увеличился более чем на 18%, перспектива восстановления польско-российских торговых отношений, по крайней мере, пока выглядит довольно оптимистично.

Благоприятная тенденция может продолжаться и в дальнейшем. В прошлом году Россия вышла из рецессии, восстановление ее экономики все больше привлекает иностранных поставщиков. Однако на данный момент мы можем говорить только о восстановлении позиций, утерянных несколько лет назад, отмечает издание. Это важно потому, что Польша не может зациклиться лишь на хорошо известных рынках Европейского союза. Диверсификация экспорта, особенно с учетом приходящейся на Германию доли в почти 28%, необходима для повышения безопасности Польши с точки зрения международной торговли.

Россия из-за своего размера, ресурсных запасов и возможностей развития открывает огромный потенциал для сотрудничества. Хотя еще многое может нанести ей вред: слабость финансовой системы, ужесточение антироссийских санкций со стороны ЕС и США. Однако польские компании не должны быть деморализованы этим. Тем более что компании из других стран, например, Бразилия, жадно смотрят на российский рынок. Если они там обоснуются, пространство для нас может сузится, заключает газета.