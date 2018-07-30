Граждане Казахстана накопили на получение образования более $57 млн

Астана, , 13:56 — REGNUM По состоянию на коней июля 2018 года в государственной образовательной накопительной системе Казахстана сумма депозитов составляет 20 млрд тенге ($57,7 млн), сообщает 30 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на президента АО «Финансовый центр» Аскара Ибраимова.

По его словам, в накопительной системе зарегистрировано около 20 тыс. депозитов. Ибраимов добавил, что проект носит исключительно социальный характер и не предполагает извлечения прибыли для государства.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О государственной образовательной накопительной системе» в январе 2013 года. С помощью системы граждане республики могут накопить средства на обучение в вузах Казахстана или за рубежом.