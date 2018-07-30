В Узбекистане стоимость отечественных автомобилей повысится на 14%

Ташкент, , 13:42 — REGNUM В Узбекистане с 1 августа 2018 года стоимость автомобилей компании GM Uzbekistan будет повышена на 14%, сообщает 30 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на председателя правления «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова.

По его словам, компания представит в 2019 году населению республики скидки на свои автомобили. Глава «Узавтосаноат» объяснил, что причина повышения стоимости автомобилей связана с низкой загрузкой Асакинского завода.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле GM Uzbekistan поднял стоимость своих автомобилей, продаваемых в России. В частности, стоимость седана Nexia и хетчбека R2 увеличилась на 50 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена самых дешёвых в России иномарок выросла на 50 тыс. рублей