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В Ростовской области построят ещё один логистический терминал

Экономика

Объём инвестиций – 344 млн рублей

Ростов-на-Дону, 30 июля 2018, 13:23 — REGNUM  Проект строительства логистического терминала в Ростове-на-Дону пополнил список «губернаторской сотни». Объём инвестиций — 344 млн рублей, проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве 30 июля.

Инвестором выступает ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие». Новый объект позволит трудоустроить 50 человек.

«Терминал класса «А» по хранению и обработке продукции предназначен для обслуживания процесса товародвижения на региональном потребительском рынке юга России», — отмечено в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что на Петербургском международном экономическом форуме, который прошёл в мае 2018 года, было подписано соглашение о строительстве крупного логистического комплекса. Согласно проекту, неподалёку от аэропорта «Платов» появится 35 тыс. кв. метров складских площадей класса «А».

Вначале компания «ФМ Ложистик» инвестирует 1,5 млрд рублей, объём инвестиций в долгосрочной перспективе составит 2,5 млрд рублей. Построить объект французская компания намерена к концу 2019 года.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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