Воронежским садоводам обещают отключить свет и воду

Воронеж, , 13:20 — REGNUM Садоводы Воронежа могут остаться и без света, и без воды. Причина — в большом долге перед энергетиками. Информацию об этом распространила пресс-служба «ТНС-энерго».

По данным на 27 июля, как сообщается, задолженность садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Шинник-1» перед энергетиками составила более трех миллионов рублей. Руководство товарищества объясняет долг тем, что многие члены товарищества просто не платят. В энергетической компании, в свою очередь, предупредили, что в случае, если такое положение сохранится и дальше, придется прибегнуть к крайним мерам — отключениям.

«Более действенного способа воздействия на неплательщиков мы не видим», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Сергей Гресь.

Помимо отключения СНТ «Шинник-1» теперь грозит и банкротство — соответствующее заявление в суд обещают направить энергетики.

«А это, в свою очередь, грозит ликвидацией садоводческого товарищества и приостановкой его хозяйственной деятельности с последующей реализацией имущества», — предупреждают энергетики.

Отметим также, что, по последним данным (на середину мая) общий объем долга управляющих компаний региона превышала 164 млн рублей.