Понедельник, 30 Июля 2018 года
14:53:53 МСК

Воронежским садоводам обещают отключить свет и воду

Экономика

Энергетики не видят другого действенного способа борьбы с неплательщиками

Воронежским садоводам обещают отключить свет и воду
Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979
Выходные на даче

Воронеж, 30 июля 2018, 13:20 — REGNUM  Садоводы Воронежа могут остаться и без света, и без воды. Причина — в большом долге перед энергетиками. Информацию об этом распространила пресс-служба «ТНС-энерго».

По данным на 27 июля, как сообщается, задолженность садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Шинник-1» перед энергетиками составила более трех миллионов рублей. Руководство товарищества объясняет долг тем, что многие члены товарищества просто не платят. В энергетической компании, в свою очередь, предупредили, что в случае, если такое положение сохранится и дальше, придется прибегнуть к крайним мерам — отключениям.

«Более действенного способа воздействия на неплательщиков мы не видим», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Сергей Гресь.

Помимо отключения СНТ «Шинник-1» теперь грозит и банкротство — соответствующее заявление в суд обещают направить энергетики.

«А это, в свою очередь, грозит ликвидацией садоводческого товарищества и приостановкой его хозяйственной деятельности с последующей реализацией имущества», — предупреждают энергетики.

Отметим также, что, по последним данным (на середину мая) общий объем долга управляющих компаний региона превышала 164 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги за энергоресурсы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить