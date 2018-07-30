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Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 14%

Экономика

В Узбекистане сохраняются высокие инфляционные ожидания

Ташкент, 30 июля 2018, 13:21 — REGNUM  Центральный банк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 14% из-за высоких инфляционных ожиданий, сообщили 30 июля в пресс-службе Центробанка республики.

Финансовый регулятор связывает высокий уровень инфляции в стране с либерализацией регулирования цен, ростом заработных плат, повышением потребительского спроса, а также кредитованием в рамках целевых программ.

В январе-июне 2018 года основное влияние на уровень инфляции оказали цены на непродовольственные тарифы и услуги.

Напомним, Центробанк Узбекистана планирует внедрить в 2019 году ключевую ставку и процентный коридор в качестве основного показателя кредитно-денежной политики государства. Последний раз ставка рефинансирования поднималась в июне 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане ключевая ставка с коридором будет внедрена в 2019 году

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Экономика Узбекистана
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