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Путин подписал закон о долгосрочных тарифах на электроэнергию

Экономика

Региональные российские власти получили право устанавливать минимальный и максимальный тарифы на электроэнергию на срок не менее пяти лет

Москва, 30 июля 2018, 13:17 — REGNUM  Власти российских субъектов наделены полномочиями устанавливать долгосрочные тарифы на электричество в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, региональные российские власти получили право устанавливать минимальный и максимальный тарифы на электроэнергию на срок не менее пяти лет для энергопринимающих устройств, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 года.

Напомним, ранее замглавы Минэнерго России Вячеслав Кравченко отмечал, что введение данной нормы особенно актуально для технологически изолированных систем, которые расположены на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока. В настоящее время срок действия таких тарифов не превышает одного года, что вредит инвестиционной привлекательности отдалённых регионов.

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Изменение тарифов на электроэнергию
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