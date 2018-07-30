Путин подписал закон о долгосрочных тарифах на электроэнергию

Москва, , 13:17 — REGNUM Власти российских субъектов наделены полномочиями устанавливать долгосрочные тарифы на электричество в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, региональные российские власти получили право устанавливать минимальный и максимальный тарифы на электроэнергию на срок не менее пяти лет для энергопринимающих устройств, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 года.

Напомним, ранее замглавы Минэнерго России Вячеслав Кравченко отмечал, что введение данной нормы особенно актуально для технологически изолированных систем, которые расположены на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока. В настоящее время срок действия таких тарифов не превышает одного года, что вредит инвестиционной привлекательности отдалённых регионов.