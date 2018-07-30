«Референдум по поводу повышения пенсионного возраста проводить нельзя»

Оренбург, , 13:16 — REGNUM Повышать пенсионный возраст нужно, это неизбежно и тому подтверждение экспертный опрос, проведенный в Оренбургской области. Из 38 опрошенных экспертов (политиков, экономистов, юристов и представителей СМИ) большинство высказалось за данную инициативу правительства РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

«Пенсионная реформа в России неизбежна, потому что демографическая ситуация в стране требует принятие этого решения и требует уже давно. Но ранее принять было нельзя из-за провала рождаемости в 90-х годах XX века. Сейчас продолжительность жизни фиксируется на уровне 73,5 года, а до сегодняшнего дня эта цифра была значительно ниже, поэтому ранее повышать пенсионный возраст было нельзя. Кроме того, сейчас по России на двух работающих приходится один пенсионер. Количество пенсионеров растет, нагрузка на Пенсионный фонд РФ (ПРФ) нарастает, и он не справляется с большим количеством пенсионеров. Деньги ПФР дополняются из бюджета практически по всем регионам», — пояснила эксперт.

Хочется отметить, что нигде в других странах повышение пенсионного возраста не происходило без протестов населения. Но референдум по поводу повышения пенсионного возраста проводить смешно, ведь все понимают, что у людей из карманов вынимают деньги, на которые они рассчитывали. Нельзя проводить референдум по социальным вопросам. Политики должны принимать такие решения не на основе общественного мнения, оно будет всегда против, а на основе изучения мнения экспертов, прежде всего, экономистов, статистиков и т.д.

«Сама пенсионная система России требует не повышения пенсионного возраста как такового (хотя это сделать обязательно надо), а должно быть продолжение — необходимо реформировать Пенсионный фонд РФ (ПФР), компенсировать людям утраченную пенсию, изменить пенсионную структуру, убрать нынешнюю бальную систему и принять другие меры. Повышение пенсионного возраста — крайне непопулярная для населения России мера, но необходимая с точки зрения экономики», — высказала свое мнение Шешукова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»