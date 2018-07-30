Почему в России растет число «черных кредиторов»

Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Одна из основных причин роста числа компаний, занимающихся нелегальным кредитованием («черных кредиторов»), состоит в том, что прежние формы вложения средств стали менее выгодными для потенциальных инвесторов, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 июля, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович.

Ранее директор департамента недобросовестных практик Банка России Валерий Лях сообщил журналистам, что в первом полугодии 2018 года было выявлено 1890 подобных организаций, что вдвое больше, чем годом ранее. В банке связывают этот рост с интенсификацией своей работы по выявлению недобросовестных участников рынка.

«В экономике сегодня достаточное количество средств. Инвесторы ищут, куда их вложить. Но прежние формы приносят все меньше прибыли. Доходы по депозитам не слишком велики. Рынок недвижимости не растет. В случае же с «черными кредиторами» речь идет о получении высокого, пусть и рискованного дохода.

«Что касается клиентов таких организаций и того, почему они берут деньги не в легальных банках, то эти средства зачастую берутся как раз на погашение прежних кредитов. Кроме того, экономическая ситуация в стране ухудшается, а люди привыкли к определенному уровню жизни. И есть немало граждан, готовых соглашаться на любые условия кредитов», — отметил Джикович.