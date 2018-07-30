Понедельник, 30 Июля 2018 года
13:13:23 МСК

У «Укрпочты» стремительно падают доходы

Экономика

Чистый убыток за полгода 2018 года вышел больше, чем за весь 2017 год

Киев, 30 июля 2018, 13:03 — REGNUM  Чистый убыток в размере 536,7 млн гривен ($20,05 млн) получила «Укрпочта» в первом полугодии 2018 года, сообщает 30 июля УНИАН.

Согласно сообщению, чистый убыток компании увеличился на 48,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистый доход «Укрпочты» от реализации продукции за указанный период составил 3,13 млрд гривен ($120 млн), что на 34,2% больше показателя в январе-июне 2017 года.

Напомним, в 2017 году чистый убыток «Укрпочты» составил 203 млн гривен ($7,59 млн). В 2016 году компания получила чистую прибыль в размере 158 млн гривен ($5,9 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине задержки пенсий могли создать искусственно — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить