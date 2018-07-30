У «Укрпочты» стремительно падают доходы

Киев, , 13:03 — REGNUM Чистый убыток в размере 536,7 млн гривен ($20,05 млн) получила «Укрпочта» в первом полугодии 2018 года, сообщает 30 июля УНИАН.

Согласно сообщению, чистый убыток компании увеличился на 48,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистый доход «Укрпочты» от реализации продукции за указанный период составил 3,13 млрд гривен ($120 млн), что на 34,2% больше показателя в январе-июне 2017 года.

Напомним, в 2017 году чистый убыток «Укрпочты» составил 203 млн гривен ($7,59 млн). В 2016 году компания получила чистую прибыль в размере 158 млн гривен ($5,9 млн).

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