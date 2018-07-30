Граждан РФ хотят полностью лишить их трудовых прав?

Москва, , 13:19 — REGNUM Призывы директора Научно-исследовательского финансового института Владимира Назарова «дать работнику и работодателю самим определить формат своих отношений» де-факто означают ликвидацию в России трудового права, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом парламентарий заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментирую интервью одного из идеологов российской пенсионной реформы Владимира Назарова, в котором тот призвал к ликвидации в РФ «жёсткого трудового законодательства».

«Если работодатель и работник выясняют отношения между собой, это означает, что у работника никаких прав нет вообще, — сказал Шеин. — Какими специфическими правами обладает работодатель по отношению к работнику? Мы это хорошо понимаем — взять да и уволить человека или ввести штраф с заработной платы, как было при царизме. Известная стачка, закончившаяся расстрелом на Ленских приисках, была, кстати, обусловлена тем, что там у рабочих половину заработной платы забирали в виде штрафов».

Шеин обратил внимание на то, что сегодня штрафы тоже есть, и определяются они как лишение человека премии, составляющей порой большую часть оклада работника.

«Заявление Назарова — это намерение уничтожить трудовое право в Российской Федерации вообще, — сказал Шеин. — Трудовое право — это не о предпринимателе. Трудовое право — это о работнике».

Кроме того, Шеин раскритиковал доводы Назарова о том, что жёсткое трудовое законодательство будто бы способствует безработице, дискриминации и прочим социальным проблемам.

«Опыт показывает, что всё происходит с точностью до наоборот, — отметил Шеин. — Именно либеральное трудовое законодательство, принятое в 2000 году по инициативе Михаила Касьянова при активном участии Андрея Исаева, как раз и стало предпосылкой для перевода трудовых отношений «в тень». Для Назарова идеальное законодательство — это грузинское. Об этом он публично заявлял. В Грузии при Саакашвили было введено новое трудовое право и статья под номером 37, позволявшая работодателю уволить любого работника без объяснения причин. Это, кстати, была одна из причин, почему грузины свергли Саакашвили».

Кроме того, Шеин согласился с тем, что идеи Назарова находятся в том же контексте, что и прозвучавшее в июле 2018 года предложение разрешить бизнесменам увольнять своих работников «в связи с утратой доверия».

«Это к вопросу о мышлении, — отметил Шеин. — При такой модели в стране не будет никакой демократии и развития. Им (неолибералам типа Назарова — прим. ИА REGNUM ) нужна пиночетовская система. Они об этом говорят почти открыто».

Напомним, что в интервью «Новой газете» директор Научно-исследовательского финансового института (подведомственная Минфину РФ организация — прим. ИА REGNUM ) Владимир Назаров, прежде прославившийся активной поддержкой планов власти по повышению пенсионного возраста, заявил, что в России «вместо попытки воссоздания «крепостного права», когда работодателя фактически «закрепляют» за работником, которого он нанял, государству следовало бы дать работнику и работодателю самим определить формат своих отношений, а самому сосредоточиться на помощи бедным и больным».

По словам Назарова, жёсткое трудовое законодательство приводит к росту безработицы, снижению занятости, дискриминации молодёжи на рынке труда и к увеличению «застойной» безработицы, когда люди годами не могут найти работу.