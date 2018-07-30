Комстрой и КРТИ опять в ряду худших по исполнению бюджета в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Петербургские комитеты и ведомства за шесть месяцев текущего года сумели потратить меньше половины той суммы, которая была им выделена в 2018 году. Об этом сообщил 30 июля глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Корабельникова, средний процент исполнения расходной части бюджета Петербурга составляет 44,7% за первые шесть месяцев 2018 года. Всего за полгода городские ведомства потратили 266 млрд 169 млн рублей. Это немного лучше показателя 2017 года, когда за первые шесть месяцев удалось потратить 42,3% бюджетных средств.

Лучше всех справились Жилищный комитет (59,2%) и комитет по инвестициям (60,8%). Больше половины выделенных средств успешно потратили администрации Красносельского, Калининского, Невского, Красногвардейского районов, а также управление социального питания, комитет по социальной политике.

Плохие же показатели — традиционно для Петербурга — продемонстрировал комитет по строительству. Это ведомство за полгода освоило лишь 20,3% заложенных на него средств. Примерно аналогичные результаты продемонстрировали комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Хуже них оказались лишь управление по развитию садоводства (10,7%), комитет по промышленной политике и инновациям (11,8%) и комитет по развитию туризма (17,7%).

Адресная инвестиционная программа (АИП) тоже, как обычно, демонстрирует не самые радужные цифры: общий объем расходов по АИП составил лишь около 24 млрд рублей, или 26,3% от запланированного.

Добавим, за шесть месяцев 2018 года в городскую казну поступило 266 млрд 616 млн рублей за счет налогов, то есть доходная часть бюджета исполнена на 49,2%. Из них лишь 3% пришли из федерального центра. Основная часть доходов Петербурга проистекает из НДФЛ, а также налога на прибыль организаций. В целом, рост доходов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, составил 6,1%, что опережает уровень инфляции, отмечают в комитете финансов.

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Напомним, что комитет по строительству регулярно подвергается резкой критике со стороны губернатора Санкт-Петербурга, а его руководители в последние годы постоянное меняются. Действующий глава комитета Леонид Кулаков был назначен в феврале 2018 года.

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