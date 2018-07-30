Москва, , 12:28 — REGNUM В начале новой торговой недели (с 30 июля) рубль стоит на месте. По состоянию на 11:00 по мск российская валюта падала к доллару на 0,05% и укреплялась к евро на 0,11%, однако эта динамика связана скорее с поведением пары EUR/USD, чем непосредственно с рублем. В паре с долларом рубль торговался на отметке 62,77, в паре с евро — на отметке 73,24, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«На этой неделе рубль лишится одного из факторов поддержки — налогового периода, который традиционно сопровождается ростом внутреннего спроса на валюту. Однако есть и другие позитивные обстоятельства. Нефть остается достаточно дорогой, кроме того, ЦБ РФ 27 июля объявил о решении сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых и несколько ужесточил риторику — это может оказывать рублю поддержку даже в среднесрочной перспективе», — пояснила эксперт.

С другой стороны, в ближайшее время на рубль могут давить конвертации дивидендов в иностранную валюту и сезон отпусков. Также нужно помнить и о геополитических рисках.

«Тем не менее велика вероятность, что в ходе торговой сессии 30 июля рубль сохранит стабильность. Курс рубля к доллару сегодня может продолжить колебаться около отметки 63, а курс рубля к евро — около 73−73,50», — считает Кулакова.

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