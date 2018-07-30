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В рамках ВЭФ впервые будет представлен новый вертолёт Ка-62

Экономика

IV Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года

Москва, 30 июля 2018, 12:24 — REGNUM  Минпромторг России совместно с холдингом «Вертолёты России» впервые представят вертолёт Ка-62. Как сообщает пресс-службе фонда «Росконгресс», презентация винтокрылой машины состоится в рамках выставки «Улицы Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Выставка пройдёт на территории набережной бухты Аякс с 11 по 16 сентября.

Напомним, вертолёт Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО «Камов» за счёт бюджетных средств и средств холдинга «Вертолёты России». Винтокрылая машина предназначена для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов, патрулирования и экологического мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года. Ключевой темой форума станет «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Уже известно, что участие в форуме примет французская делегация, в состав которой планируют войти 20 руководителей франко-российского бизнеса. Также для участия в форуме президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

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