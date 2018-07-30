Путин обнулил госпошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП

Москва, , 12:15 — REGNUM Государственную пошлину за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при подаче документов через интернет перестанут взимать в Российской Федерации уже с 1 января 2019 года. Соответствующий документ, который подписал президент РФ Владимир Путин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что в случае регистрации, ликвидации или реорганизации юрлица или индивидуального предпринимателя в электронной форме государственная пошлина взиматься не будет.

«Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Напомним, сейчас размер пошлины за госрегистрацию юрлиц и ИП составляет 4 тыс. и 800 рублей соответственно.

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