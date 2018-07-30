В Чувашии определились, как будут повышать качество жизни населения

Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В Чувашии подвели предварительные итоги экономического развития за I полугодие. В следующем полугодии работа по «повышению конкурентоспособности экономики и качества жизни населения» будет идти в рамках выполнения задач, поставленных в майском указе президента России, посланиях главы государства и руководителя Чувашии. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По официальным данным, в I полугодии 2018 года по сравнению с I полугодием 2017 года индекс промышленного производства составил 101,6%, в том числе в обрабатывающих производствах — 102,8%. В министерстве экономики отмечают, что динамике способствовал прирост производства в организациях по производству электронных и оптических изделий (на 47,3%), машин и оборудования общего назначения (на 24%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 15,2%), бумаги и бумажных изделий (на 15%).

«Увеличили объемы производства акционерные общества публичное акционерное общество «Химпром», акционерные общества «Перкарбонат», «Строймаш», «Ядринмолоко», «Чувашхлебопродукт», научное производственное объединение «Каскад», «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством», закрытые акционерные общества «Чебоксарское предприятие «Сеспель», «Промтрактор-Вагон», общества с ограниченной ответственностью «Хевел», «Гален», «Чебоксарский трубный завод», «Яхтинг», научно-производственное предприятие «Динамика», — говорится в документе.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по оценке составит 101%. Инфляция в июне 2018 года к декабрю 2017 года составила 2% (в среднем по России — 2,1%). Объекты республиканской адресной инвестиционной программы в I полугодии профинансированы на 810,2 млн рублей — по оценке минэкономразвития, освоение бюджетных средств за 2018 год составит 90% к годовому лимиту.

Доходы республиканского бюджета возросли на 8,2% и составили 22 701,9 млн рублей, израсходовано 18 697,8 млн рублей, бюджет за первое полугодие исполнен с профицитом в 4004,1 млн рублей. В консолидированные бюджеты муниципалитетов поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 3437,8 млн рублей (42,1% к годовым плановым назначениям). Наибольший рост собственных доходов отмечен в Шумерле (на 31,1%) и Алатырском районе (на 23,2%). В пяти муниципалитетах поступление было ниже соответствующего периода 2017 года, наибольшее снижение зарегистрировано в Алатыре (на 35,2%) и Шумерлинском районе (на 11,8%).

В документе также обозначен ряд планируемых мероприятий по «повышению конкурентоспособности экономики, уровня благосостояния населения». В частности, органам власти в рамках исполнения указа президента России от 7 мая 2018 года («О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») поручено сосредоточить бюджетные «расходы на приоритетных направлениях государственной политики», до 1 августа утвердить планы мероприятий «по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства», до 1 октября сформировать портфель региональных проектов для реализации национальных программ, до 1 января 2019 года — принять государственные программы по реализации стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2035 года.

Также поручения будут отданы всем органами власти. К примеру, на минэкономразвития планируется возложить работу «по улучшению показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата», минстрой должен будет обеспечить выполнение программ по строительству и подготовку к отопительному сезону, минтранс организовать мониторинг транспортного обслуживания, минсельхоз «организованно» провести уборку урожая и заготовку кормов, минприроды вовлечь «в разработку новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых», минтруд заняться легализацией «серого рынка» труда и «проводить информационную работу о преобразованиях в пенсионном обеспечении», минобразования довести до 25 декабря 2018 года долю детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, до 70%, а минкультуры обеспечить реализацию основных мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Чувашии. Планируется дать и ряд других поручений.

Администрациям муниципалитетов предложено взять на себя обязательства по обеспечению роста собственных доходов в объёме не менее 3,7%, максимально сократить долги по арендным платежам за использование имущества и земельных участков, разработать мероприятия по снижению количества объектов незавершенного строительства.