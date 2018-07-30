Из-за коммунальных долгов 800 оренбуржцев стали «невыездными»

Оренбург, , 11:56 — REGNUM В Оренбургской области 800 человек попали под ограничительную меру из-за долгов за полученные коммунальные услуги. В общей сложности они задолжали энергетикам 43 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оренбургском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Запрет коснулся 603 жителей, долги которых за отопление и горячую воду составили 27,5 млн рублей. Выезд за границу запрещён и для 197 оренбуржцев, задолжавших 15,5 млн рублей за электроэнергию.

Добавим, что на начало лета в Оренбуржье 26 тыс. граждан не могли покинуть пределы России из-за накопленных и неоплаченных долгов. Общая сумма долга составляла 7 млрд рублей.

Стоит отметить, что ограничительная мера начинает действовать, когда гражданин накопил долг свыше 30 тыс. рублей.

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