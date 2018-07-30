«Правительство РФ пытается довести людей до революции»

Москва, , 12:09 — REGNUM Совет Федерации РФ сделал полезное дело, приняв закон, согласно которому сумма налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости не может ежегодно расти более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующее решение Совета Федерации РФ.

«Это позитивное изменение, — уверен Делягин. — Оно ограничивает совершенно людоедский рост налогового обложения нашей недвижимости».

При этом экономист уточнил, что цена недвижимости в РФ была завышена в том числе усилиями региональных властей, которые в условиях тотального кризиса местных бюджетов «были объективно заинтересованы в завышении оценки недвижимости по кадастру».

«Кроме того, оценка закончилась летом 2014 года, когда цены на недвижимость были на пике, — отметил Делягин. — После этого они рухнули в силу объективных обстоятельств. Падение по некоторым направлениям и в некоторых регионах было в два раза. Таким образом, цены завышены, и налог абсолютно несправедлив. Просто потому, что он базируется на абсолютно ложной оценке рыночной стоимости».

Кроме того, по мнению Делягина, этот налог принципиально игнорирует падение платежеспособности граждан РФ.

«Реальные доходы граждан падают с момента присоединения к ВТО в 2012 году, — отметил экономист. — Сейчас, когда либеральное правительство Медведева пытается довести людей до революции целым комплексом разнообразных людоедских мер, Совет Федерации решил сделать что-то полезное для людей. Ну и сделал. И молодцы, что сделали. Но на общем фоне это никакого влияния не окажет».

Напомним, как стало известно 29 июля, Совфед РФ одобрил закон, изменяющий порядок расчёта налога на имущество. Согласно этому документу, устанавливается новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. Оная не может расти более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.