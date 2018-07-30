Дефицит госбюджета Украины в 2018 году увеличился в четыре раза

Киев, , 11:46 — REGNUM В первом полугодии 2018 года дефицит государственного бюджета Украины составил 9,782 млрд гривен ($370 млн), сообщает пресс-служба национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в 2017 году за январь-июнь профицит госбюджета составил 29,032 млрд гривен ($1,08 млрд). При этом сводный бюджет в первом полугодии 2018 был сведен с профицитом на уровне 10,402 млрд ($390), тогда как в 2017 году за тот же период сводный бюджет был сведен с профицитом 52,142 млрд гривен ($1,95 млрд).

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Напомним, в 2017 году госбюджет Украины был сведен с дефицитом в 47,85 млрд гривен ($1,79 млрд) — это в 1,5 раза хуже показателя за 2016 год.

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