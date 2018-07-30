В высокогорные сёла Северной Осетии придёт газ

Владикавказ, , 11:42 — REGNUM В Северной Осетии уже до конца 2018 года планируется завершить работы по газификации высокогорных сёл в Куртатинском ущелье. Это удастся сделать благодаря строительству межпоселкового газопровода от селения Унал до поселка Верхний Фиагдон Алагирского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 30 июля, перед началом строительства предстоит пройти семь-восемь разрешительных процедур, сформировать проект планировки и межевания территории, поставить земельный участок на кадастровый учёт.

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Как подчеркнул руководитель правительства Таймураз Тускаев, ускорить подготовительные процедуры возможно лишь совместными усилиями исполнительной власти, местного самоуправления и подразделений «Газпрома». Значительный объём работы по подготовке документации и согласованиям ложится на власти Алагирского района. Его руководитель Арсен Бутаев выразил готовность выполнить поставленные задачи в сжатые сроки.

Также отмечалось, что строительство газопровода протяженностью 50 км в горных условиях является технически сложным. Участники совещания договорились в ближайшее время выехать на место строительства, чтобы определить этапы реализации масштабного замысла.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Северной Осетии было завершено строительство межпоселкового газопровода протяженностью 47 км в Алагирском районе для газификации населенных пунктов Верхний Фиагдон, Верхний Унал, Нижний Унал, Урикау, Хидикус и Холст. В настоящее время завершается газификация высокогорных сёл, расположенных в Куртатинском ущелье республики. На эти цели «Газпром» выделил 540 млн рублей.

Добавим, что на 1 января 2018 году уровень газификации Северной Осетии достиг 97,3% (в среднем по России — 68,1%).