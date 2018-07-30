Турбулентность НДС приведет к росту цен на авиабилеты на 10% — СМИ

Москва, , 11:33 — REGNUM Обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) на региональные перевозки и одновременное повышение ставки с 10% до 20% для полетов через Москву может спровоцировать рост цен на авиабилеты по всем направлениям на 8−10%, передает 30 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Действующая льготная ставка НДС в размере 10% на внутренние авиаперевозки (кроме направлений в Крым и Калининград) была введена в 2015 году. Срок ее действия истекает в 2020 году. Авиакомпании опасаются, что в случае ее повышения до 20% придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8%. Только в этом случае перевозчики смогут уменьшить сумму убытков и выйти на уровень нулевой операционной рентабельности.

Более того, пояснил президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, увеличение налоговой нагрузки при сохранении тарифов приведет к обратному эффекту — развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится, а отрасль в целом станет убыточной.

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