Лесной комплекс мирового уровня в Хабаровском крае под угрозой остановки

Хабаровск, , 11:40 — REGNUM В Хабаровском крае под угрозой закрытия крупнейший на Дальнем Востоке лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим». На кону — тысячи рабочих мест и престиж государства. На уникальном производстве остановлены работы, люди напуганы перспективой потери рабочих мест и заработка. Власти свободного порта Ванино, где базируется предприятие, бьют тревогу — закрытие «Аркаима» станет крахом для порто-франко. На 31 июля 2018 года в Хабаровске назначено совещание по ситуации в «Аркаиме». В совещании примет участие полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим» был введен в эксплуатацию в 2010 году в Ванинском районе Хабаровского края. Уникальное производство было построено в рекордно короткие сроки в рамках перевода российской лесной промышленности с поставок сырья (круглого леса) за рубеж на экспорт пиломатериалов. «Даёшь глубокую переработку!» — таков был лозунг того времени. Правительство сказало «надо!» — в регионах ответили «есть!». Комплекс, каких еще не видели в России, был построен, введен в эксплуатацию. На открытии губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт назвал его «фантастическим»:

"Для Хабаровского края и страны создано уникальное производство!»

Четвёртую часть из шести миллиардов рублей, потраченных на строительство «Аркаима», вложил его собственник Александр Лепихов. «Внешэкономбанк» дал кредит на 276 млн евро.

Владимир Путин, который в 2010 году был председателем правительства России, а также главой наблюдательного совета «Внешэкономбанка», высоко оценил тогда созданное с нуля производство:

«Это комплексный подход к развитию территории, инфраструктуры, освоению природных ресурсов, способный вывести наш Дальний Восток на траекторию устойчивого развития», — сказал Путин в 2010 году.

Но уже в 2013 году у «Аркаима» возникли серьёзные проблемы.

Если коротко: предприятию не хватило оборотных средств. Банк изначально уверял, что оборотные средства будут компании предоставлены. Условия были поставлены кабальные — залог имущества, личное поручительство. Но оборотных средств так и не дали.

Кризис на «Аркаиме» затянулся, рабочие выходили на акции протеста. Примечательно, что, помимо выплаты долгов по зарплате, люди требовали сохранить «Аркаим» любой ценой.

«Это невозможно представить, сердце не выдержит, что такая красота, такая мощь будет уничтожена, раздербанена кредиторами! Это что же: так никогда у России и не будет такого производства?! Нельзя допустить!» — говорили рабочие на одном из митингов.

В 2014 году генеральный директор «Аркаима» Александр Лепихов обратился к президенту России Владимиру Путину. А губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт — к председателю правительства Медведеву с просьбой докредитовать предприятие.

Но в банке не торопились.

Зато один из высокопоставленных чиновников ВЭБа предложил Александру Лепихову продать 100% долей. В противном случае — банкротство.

История эта долгая, запутанная. Высокопоставленный чиновник ВЭБа, предлагавший Лепихову продать бизнес, вскоре в Москве был арестован ФСБ по другому делу и помещен в следственный изолятор, а затем осужден на четыре года колонии — за подобное же «отжатие» активов у холдинга «Евродон».

Надо отдать должное властям всех уровней: «Аркаим» пытались спасать. Особенно правительство Хабаровского края. После вмешательства полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева сторонам вроде бы удалось достичь договоренности о мировом соглашении. Конкурсного управления предприятию избежать не удалось, но «Аркаим» работал. У компании получалось перекредитовываться, от причалов Ванинского порта регулярно уходили суда с пиломатериалами высшего качества, произведенными на «Аркаиме».

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Но 27 июля 2018 года лесоперерабатывающий комплекс окружили вооруженные люди в масках. Они быстро взяли территорию предприятия под контроль.

Встревоженные работники высыпали на улицу. Люди, пережившие много тревог, связанных с деятельностью «Аркаима», немедленно разослали по социальным сетям сигнал тревоги:

«Что это? Рейдерский захват?! Мы будем защищать предприятие!»

Но, как выяснилось, это был не рейдерский захват: силовиков вызвал конкурсный управляющий. Выяснилось, что у компании теперь новый собственник: ООО «Инвестор». Претензии к деятельности «Аркаима» и у еще одного кредитора — Сбербанка.

«Ситуация очень нехорошая. Под угрозой 1500 рабочих мест, это только на «Аркаиме», не считая связанных производств. Это тысячи рабочих мест! И моряки в том числе, которые работают на судах, что возят пилмат за границу покупателям. Как сообщил конкурсный управляющий, на предприятии была допущена порча оборудования. В связи с этим было принято решение остановить производство. Вот это для нас — самое страшное! Это производство нельзя останавливать! Это именно реальное производство! Комплекс нужно сохранит любой ценой. Его крах станет крахом для Ванинского района, да и не только для нас, в «Аркаиме» работают и люди из соседнего, Советско-Гаванского района», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Ванинского района Александр Наумов.

Сегодня, 30 июля 2018 года, у проходной завода состоялась встреча работников «Аркаима» с представителями Сбербанка и нового собственника — ООО «Инвестор».

Глава Ванинского района подчеркнул, что главное — не допустить разграбления комплекса, сохранить порядок на территории.

Генеральный директор «Аркаима» Александр Лепихов на встрече не присутствовал.

Работники в мессенджерах пишут семьям тревожные сообщения:

«Дорогая, привет! Всё, это конец. Вчера звонили Лепихову. Он сказал, что завод у него отобрали, а самого если не убьют, то посадят. Он пока в Китае, но скоро приедет. Но, похоже, это все. Денег мы, скорее всего, уже не увидим», — пишут рабочие.

Получить оперативный комментарий в дирекции компании не удалось.

Завтра, 31 июля, в Хабаровске пройдет совещание по ситуации в «Аркаиме», в нем примет участие полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край входит в тройку «антилидеров» России по зарплатным долгам, уступая лишь Приморскому краю. На 26 июня 2018 года сумма долгов работодателей перед работниками составила 195,7 млн рублей.

В октябре 2017 года дальневосточный полпред Юрий Трутнев на совещании в столице федерального округа Хабаровске раскритиковал чиновников лесной отрасли за неэффективную работу.

«Необходимо найти людей, которые займутся развитием лесопромышленного комплекса ДФО», — сказал Трутнев.

Недовольство полпреда, причём не в первый раз, вызвало состояние отрасли: лес в валовом продукте по-прежнему имеет несущественную тенденцию повышения. 43% лесных ресурсов России сосредоточено в ДФО, а уровень глубокой переработки существенно ниже, чем в среднем по РФ.

Если «Аркаим» рухнет, этот уровень, судя по всему, вообще упадет «ниже плинтуса».