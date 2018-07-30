IKEA не будет? Проект в Воронежской области свернут

Воронеж, , 11:13 — REGNUM Проект строительства магазина компании IKEA в Воронежской области, который, как сообщало ИА REGNUM, пытаются реализовать вот уже более десяти лет, на данный момент фактически свернут и обозримой перспективы у него нет.

«Оказалось, что компания не готова к последовательной реализации проекта. Например, площадь земельного участка, который они выкупили, слишком велика. На сегодняшний день планируется раздел земельного участка и возможная продажа его части. Также сейчас они пытаются через суд снизить кадастровую стоимость, потому что это серьезное налоговое бремя», — рассказал РИА «Воронеж» глава Новоусманского района, где и планировалось строить торговый центр, Дмитрий Маслов по итогам встречи с представителями компании.

При этом он подчеркнул, что если компания все же решит вернуться к этому проекту, власти готовы максимально содействовать его реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о том, что в Воронеже может быть открыт магазин IKEA заявлялось еще в 2005 году, но проект отложили. В 2009 году вопрос снова оказался в центре обсуждения, тогда был определен земельный участок в Новоусманском районе. Однако в 2010 году концерн заморозил все проекты в российских регионах. В 2014 году компания вновь заявила о планах строительства торгового центра в пригороде Воронежа, и были названы вполне конкретные даты. В российском представительстве компании ИА REGNUM тогда сообщили, что проект планируется реализовать в два этапа — строительство собственно магазина, открытие которого было анонсировано на конец 2017 года, и запуск торгового центра МЕГА. Наконец, в 2016 году было заявлено, что торговый центр IKEA планируется построить на территории Отрадненского поселения Новоусманского района: на тот момент сообщалось, что проектная документация уже готова. Тогда же говорилось, что проект станет частью планов по развитию Отрадненского сельского поселения (в частности, строительства крупного жилого микрорайона). Но не в 2017, не в 2018 году магазин построен так и не был — работы фактически не начинались. В июне 2018 года было заявлено, что проект вновь заморожен — до 2025 года.

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