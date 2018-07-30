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В России вдвое выросло количество «чёрных кредиторов» — ЦБ РФ

Экономика

Рост данного показателя связан с расширением региональной активности регулятора в регионах по поиску подобных организаций

В России вдвое выросло количество «чёрных кредиторов» — ЦБ РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 30 июля 2018, 11:12 — REGNUM  Центральный банк РФ за первое полугодие 2018 года выявил около 1900 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием населения. Об этом сообщает 30 июля РБК.

По данным регулятора, количество таких «чёрных кредиторов» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло вдвое. В основном рост данного показателя связан с расширением региональной активности ЦБ РФ в регионах по поиску подобных организаций.

Как сообщало 5 марта ИА REGNUM, в России число незарегистрированных микрофинансовых организаций (МФО) в 2017 году выросло до 6,6 тыс. Это в три раза больше, чем официально зарегистрированных Банком России МФО.

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