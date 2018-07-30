«Поднимать пенсионный возраст надо параллельно с экономикой»

Уфа, , 10:59 — REGNUM Нужно не только рассматривать вопрос повышения пенсионного возраста, а, прежде всего, следует исполнять майские указы президента РФ Владимира Путина, которые говорят о том, что в первую очередь надо заняться развитием экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан», председатель комиссии Общественной палаты РБ Анатолий Дубовский.

По его мнению, если бы правительство России сказало, что намечены конкретные экономические инновации согласно указам президента РФ, а параллельно подняли пенсионный возраст — это было бы понятно людям. А на сегодняшний день непонятно, и никто не может сказать, что ждёт народ после принятия законопроекта.

«Сначала нужно повысить экономику, а затем пенсионный возраст. Тем более что Путин в своем послании и в майских указах определил направления экономики. Правительство должно было наметить схему развития экономики и, в частности, пути развития социального положения пенсионеров. То есть процесс повышения пенсионного возраста и развитие экономики должны идти параллельно», — высказал свое мнение эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»