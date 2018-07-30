СМИ: Банкротство Кубанского универсального банка вызвало неудобные вопросы

Краснодар, , 10:12 — REGNUM Анализ ключевых финансовых показателей КУБ демонстрирует, что применение в его отношении «исключительной меры наказания» не требовалось: банк, основным акционером которого была администрация Краснодара, был способен справиться с возникшими проблемами самостоятельно. Необязательная смерть КУБ, в котором на протяжении более чем двух десятилетий обслуживались многие ведущие компании Краснодарского края, обернулась серьезной потерей для финансовой системы региона и заметным репутационным ущербом для местных властей.

Решение об отзыве лицензии у КУБ Банк России принял 27 октября 2016 года. В сообщении регулятора говорилось, что КУБ размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы на возможные потери. «Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности» — формулировки совершенно стандартные при отзыве лицензий у многих других российских банков. Уже 23 января 2017 года КУБ был признан банкротом, в настоящий момент в рамках процедуры банкротства идет конкурсное производство.

Обернуть эту процедуру вспять невозможно: решения ЦБ РФ об отзыве банковских лицензий обратной силы, как известно, не имеют. Но провести детальный анализ того, насколько обоснованным было решение вывести КУБ с рынка банковских услуг, не помешает.

По данным администрации Краснодара, владевшей 98,94% долей КУБ, за год до отзыва лицензии банк действительно испытывал ряд проблем. В течение 2015 года доля активов банка, приносящих доход, снизилась с 74,4% до 65,2% от общей величины активов. В ноябре 2015 года Южное главное управление Банка России выдало КУБ предписание о доформировании резерва на покрытие возможных потерь в сумме 360,3 млн рублей. Это привело к тому, что величина собственных средств (капитала) КУБ опустилась до 484,7 млн рублей — ниже установленного уровня в 719,96 млн рублей.

За этим последовало новое предписание регулятора о необходимости доведения капитала до уставного уровня, которое было исполнено основным акционером. В результате предпринятых мер по финансовому оздоровлению банка ему было безвозмездно передано имущество рыночной стоимостью 350 млн рублей — 49 441 акцию ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар», что позволило нормализовать уровень капитала. Стоимость этого имущества была подтверждена двумя независимыми оценщиками, их заключения первоначально не вызвали возражений регулятора.

На 1 октября 2016 года показатели КУБ по основным нормативам, установленным Банком России, значительно превосходили их минимально допустимый уровень. В частности, значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 составляло 19,21% при минимальном значении 4,5%. Норматив значения основного капитала Н2.1 был также равен 19,21% при минимальном значении 6%. Показатель норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 находился на уровне 21,69% (минимум — 8%), норматив мгновенной ликвидности Н2 составлял 65,16% (минимум 15%), а норматив текущей ликвидности Н3 равнялся 51,57% (минимум — 50%).

Как говорится, ничего не предвещало беды, но уже через несколько дней регулятор принимает решение об отзыве у КУБ лицензии. При этом ни администрация Краснодара как основной владелец банка, ни администрация Краснодарского края не были уведомлены о предбанкротном состоянии КУБ — о прекращении деятельности банка власти фактически узнали из СМИ. Поводом же для вынесения смертного приговора банку стали те самые акции, переданные на его баланс в рамках докапитализации. 6 октября Южное ГУ Банка России вынесло в адрес КУБ очередное предписание, где говорилось о невозможности «надёжного определения справедливой стоимости» акций, а ходатайство об отмене предписания так и осталось без ответа.

Согласно информации, размещенной на сайте Агентства по страхованию вкладов, на момент отзыва лицензии величина активов КУБ оценивалась в 2,183 млрд рублей (по данному показателю банк занимал 377 место в России). Этого было более чем достаточно, чтобы покрыть обязательства банка перед кредиторами в размере 1,938 млрд рублей (включая 1,284 млрд рублей обязательств перед физическими лицами). Однако временная администрация по управлению КУБ, назначенная приказом Банка России, по результатам анализа кредитного портфеля провела переоценку кредитных рисков на общую сумму более 840 млн рублей. В результате активы банка были оценены лишь в 1,287 млрд рублей, после чего оставался только один путь — банкротство. Никаких материалов о результатах проведенных проверок и выданных предписаниях у администрации Краснодара не было, поскольку полномочия органов управления КУБ, в состав которых входили представители мэрии, и доступ к его внутренней документации были приостановлены.

Информация, поступившая в открытые источники в дальнейшем, также свидетельствовала о вполне удовлетворительном состоянии активов КУБ. В июле 2017 года была объявлена балансовая стоимость нереализованного имущества банка — 2,79 млрд рублей (из них 1,33 млрд рублей — кредиты фирмам, 828 млн рублей — основные средства и хозяйственные затраты, 397 млн рублей — кредиты физическим лицам и т.д.). Опять же, это с избытком перекрывало размер обязательств перед кредиторами, которые на 1 мая прошлого года составляли1,7 млрд рублей.

Год назад Агентство по страхованию вкладов объявило о проведении торгов по продаже имущества КУБ на общую сумму 553,4 млн рублей. Большинство выставленных на продажу активов представляли собой земельные участки и нежилые помещения в Краснодарском крае, которые были объединены в 69 лотов. То есть это совершенно не тот широко распространенный случай, когда временная администрация обнаруживает в лишенном лицензии банке огромную «дыру» в капитале и «нарисованную» отчетность по стоимости активов, а из реального имущества — только офисную мебель и компьютеры.

Ситуация вокруг КУБ оказалась крайне неприятной для руководства Краснодара, тем более что отзыв лицензии произошел в момент смены команды в мэрии после ухода в Госдуму бывшего главы администрации города Владимира Евланова. Высокий уровень доверия к банку всегда определял именно тот факт, что основным его собственником является город. Поэтому среди клиентов КУБ были такие известные предприятия Краснодара, как ОАО «Кубаньхлебопродукт», ООО «Первый оконный завод», ООО «Краснодарский ипподром» и другие, не говоря уже о сотнях индивидуальных предпринимателей и тысячах вкладчиков-физлиц. Также в банке обслуживались многочисленные муниципальные предприятия и бюджетные организации города — краснодарское трамвайно-троллейбусное управление, краснодарский водоканал, ремонтно-эксплуатационные предприятия, городское парковое хозяйство, совхоз декоративно-цветочных культур и т.д.

За более чем два десятилетия своего существования КУБ зарекомендовал себя как институт развития малого бизнеса, составляющего основу экономики сегодняшнего Краснодара. Банк выступал официальным партнером ряда государственных и муниципальных программ, имевшим соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края, что расширяло возможности банка в сфере кредитования этого принципиального для экономики Кубани сегмента. Банком также было реализовано несколько социальных программ — федеральных, краевых и городских.

Несмотря на столь внушительный послужной список и надежного собственника в лице администрации Краснодара, регулятор решил не давать никаких шансов Кубанскому универсальному банку. С учетом приведенных выше цифр и фактов решение отозвать у КУБ лицензию вызывало и вызывает больше вопросов, чем ответов, но, как говорят, если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно.

Добавится хлопот и у администрации Краснодара. Когда стадия банкротства КУБ завершится и будут проданы все его активы, может оказаться, что их не хватит на погашение существующих у банка долгов, заявил год назад новый руководитель города Евгений Первышов. В результате мэрия как основной собственник банка, будет нести субсидиарную ответственность по его обязательствам. С такой постановкой вопроса совершенно согласны и независимые эксперты-юристы: вероятностьтого, что администрация города будет привлечена к субсидиарной ответственности, довольно высока.

Не обошлось в истории с банкротством КУБ и без странных уголовных эпизодов. В начале прошлого года было возбуждено дело против вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, которого заподозрили якобы в превышении должностных полномочий при финансировании достройки перинатального центра в Сочи. Как утверждает следствие, при участии Гриценко на эти цели ООО «Строительная компания «Кубань», генеральному подрядчику строительства перинатального центра, был выдан кредит в размере 200 млн рублей за счет средств, размещенных на счете в КУБ государственным автономным учреждением Краснодарского края «Краснодаркрайгосэкспертиза».

Как посчитали правоохранительные органы, этими действиями «Краснодаркрайгосэкспертизе» был нанесен ущерб, хотя в чем он заключается, категорически непонятно. Во-первых, на момент отзыва лицензии у КУБ упомянутые средства находились на счете организации, а во-вторых, к отзыву лицензии привели уж точно не действия Гриценко. После завершения банкротства КУБ и возможной субсидиарной ответственности мэрии Краснодара все кредиторы банка (включая ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза») с большой долей вероятности в полном объёме получат собственные средства, размещенные на счетах КУБ. Таким образом, если суд признает вину Гриценко в том, что его действиями якобы был нанесен ущерб «Краснодаркрайгосэкспертизе», то возникает закономерный вопрос: за что же он будет отбывать наказание? К тому же дело в отношении Гриценко было передано в суд еще до завершения процедуры банкротства банка и окончания следствия в отношении бывшего руководства КУБ (о чем еще будет сказано ниже). Без этого точный размер предполагаемого ущерба для «Краснодаркрайгосэкспертизы», а равно и предполагаемого виновного в отзыве лицензии у банка, установить не представляется возможным, даже если предприятие признано потерпевшим по его собственному заявлению. Определить сумму ущерба будет возможно только после того, как будут распроданы все активы и взысканы все долги КУБ, определится объем ответственности его учредителя и т.д.

Еще более сомнительными обвинения, предъявленные Гриценко, выглядят на фоне уголовных дел, которые были открыты против бывших руководителей КУБ — экс-председателя правления Андрея Страха и его заместителя Эдуарда Доронина. Как установили правоохранительные органы, за несколько недель до отзыва лицензии банк начал активно выдавать кредиты «под невозврат» безработным и студентам, которые получали около пяти тысяч рублей вознаграждения за оформление фиктивных документов, а основная часть денег оставалась у сотрудников банка. Объем выданных таким образом фиктивных кредитов составил более 100 млн рублей.

В общей сложности Банк России обнаружил в деятельности бывшего руководства КУБ признаки преступлений по шести статьям УК РФ — 159 и 159−5, 160, 165, 195, 201 и 196. 22 марта 2017 года в Следственный комитет и МВД были направлены заявления по фактам хищения имущества КУБ под видом выдачи кредитов юридическим лицам, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредитов, покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка. 29 мая 2017 года правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) в отношении бывшего зампреда правления КУБ по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредита физическому лицу. Экс-председателю правления и его заместителю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, а одному из заемщиков банка — в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159.1 УК РФ. Предварительное следствие по делу продолжается.

Далее, 17, 19, 20 июня 2017 года, а затем 25 сентября и 18 октября 2017 года, в отношении бывшего председателя правления КУБ были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим лицам. Все указанные уголовные дела объединены в одном производстве. 7 декабря 2017 года Агентством по страхованию вкладов было направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества КУБ под видом выдачи кредита юридическому лицу. 27 февраля 2018 года в УФСБ России по Краснодарскому краю направлен запрос о результатах рассмотрения заявления.

Эти эпизоды выглядят куда более убедительным основанием для возбуждения уголовных дел, чем история с кредитом для подрядчика строительства перинатального центра, который точно не мог стать поводом для лишения КУБ лицензии (к тому же Юрия Гриценко обвиняют не обвиняют в хищении, отмывании либо выводе денег, в отличие от руководства КУБ, а исключительно в принятии решения о размещении средств на счету в банке). Совсем другое дело — оформление фиктивных кредитов, которое часто предшествует отзыву лицензии. Еще одна любопытная деталь: сотрудники банка объясняли заемщикам, что возвращать деньги не придется, так как банк в ближайшее время прекратит существование, а долги будут списаны. Налицо умышленный ввод граждан в заблуждение, а заодно и открытое нарушение законодательства о банковской деятельности.

В связи с этим возникает логичный вопрос: если еще в начале октября 2016 года у КУБ были хорошие показатели по нормативам Банка России, то зачем его менеджерам потребовалось целенаправленно создавать ситуацию, в которой для отзыва лицензии появляются формальные основания? Нет ли здесь умышленных действий каких-то внешних агентов, которые были заинтересованы не только в том в том, чтобы быстро вывести КУБ с рынка, но и в залоговых и собственных активах банка? Именно эти вопросы, а вовсе не ситуация с деньгами «Краснодаркрайгосэкспертизы», и являются ключевыми для понимания того, как и для чего произошел отзыв лицензии у КУБ.