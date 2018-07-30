Понедельник, 30 Июля 2018 года
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Правительство Украины вознамерилось продлить гарантию на ремонт дорог

Экономика

В два раза

Правительство Украины вознамерилось продлить гарантию на ремонт дорог
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины

Киев, 30 июля 2018, 09:29 — REGNUM  С 2019 года на Украине в два раза увеличат гарантию на ремонт дорог, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 30 июля «Зеркало недели».

Согласно сообщению, на данный момент дорожные строители дают гарантию на пять лет и только на капитальный ремонт. Правительство Украины намерено обязать подрядчиков давать гарантию на 10 лет и не только на капремонт, но и на текущий и средний ремонты.

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Напомним, украинские дороги признаны одними из худших иностранными организациями. Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что 95% дорог в стране изношены. А глава «Укравтодора» Славомир Новак отмечал, что 30% отремонтированных в 2016 году дорог не соответствуют техническим стандартам.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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