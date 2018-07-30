Потенциал роста рубля ограничивает санкционная риторика США

Москва, , 09:11 — REGNUM По итогам торгов 27 июля рубль немного укрепился к бивалютной корзине и завершил торговую пятидневку на положительной территории. Пара доллар/рубль, которая не смогла вернуться выше уровня 63 руб., обосновалась в районе 62,80 руб. Евро/рубль, которая в моменте впервые с 18 июля нарушала целостность уровня 73 руб., закрылась в области 73,20 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

«Российская валюта проигнорировала решение Банка России, который, как и ожидалось, оставил ставку без изменений. Нефть, которая закрылась во флэте, также не оказывала существенного влияния на курс рубля. Основной тон задавали общие настроения по доллару. «Американец» был немного разочарован данными по ВВП, которые не превысили прогнозы, а ожидания инвесторов были завышенными после многообещающих анонсов Трампа. Это отразилось на общем поведении доллара, который дал слабину на Форексе и позволил рублю вырваться вперед», — пояснил эксперт.

Тем временем потенциал роста российской валюты по-прежнему ограничивает усиливающееся санкционное давление на Россию со стороны США. Так, после анонсированного на прошлой неделе законопроекта о санкциях, в минувшее воскресенье американский сенатор Грэм заговорил о необходимости введения новых санкций против Москвы. Причем чиновник сослался на тот факт, что действующие антироссийские санкции не работают, а также указал на «жесткое» отношение Трампа к России.

«Таким образом, внешний фон для рубля остается напряженным, и даже если доллар не покажет значимых успехов, валюта вряд ли сможет показать существенное укрепление до тех пор, пока санкционная тема не отойдет на задний план. В ближайшее время ожидается дальнейшая консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 62,60−63,50 руб.», — считает Ковалев.

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