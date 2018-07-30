Аляска стала самым популярным круизным направлением. А что же Россия?

Джуно , США, , 09:10 — REGNUM Туризм играет жизненно важную роль в экономике Аляски, считает сенатор от этого штата Лиза Мурковски. В своем твиттере 30 июля она прокомментировала сообщение местного телеканала KTUU о том, что в 2018 году Аляска стала самым популярным круизным направлением в мире. По мнению сенатора, причина — в красоте штата, «что неудивительно».

В то же время KTUU отмечает, что самое популярное направление — не значит самое посещаемое или получившее наибольшее число голосов в опросе, который проводила дочерняя компания TripAdvisor — Cruise Critic, присудившая данный титул национальному парку Глейшер-Бей на Аляске. Титул означает, что из всех оценок, сделанных пользователями сайта, самые высокие оценки регулярно получал именно круиз на Глейшер-Бей. Рейтинг составлялся в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018-го.

Примечательно, что Глейшер-Бей оставил позади себя в рейтинге наиболее популярных круизных направлений Арль и Авиньон (Франция), Квебек (Канада), Будапешт (Венгрия), Вюрцбург (Германия), Дюрнштейн (Австрия) и северную столицу России Санкт-Петербург, который занял восьмое место рейтинга, опередив хорватский Дубровник и французский Вильфранш.

Отметим, что, хотя тропические и западноевропейские направления всегда были популярны для круизов, наличие Аляски в этом списке показывает рост интереса к более необычным маршрутам. У арктического туризма есть немалый потенциал, который еще не реализован, но всё же реален при вложении средств и научных исследований. Что же касается русской Арктики, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает — была бы востребована туристами: нашлось бы много желающих поближе узнать культуру и природу этого необычного региона.

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